Усик поддел Фьюри, изобразив его стремление избежать боя с ним

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав шуточное фото, демонстрирующее стремление чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри избежать поединка с ним.

Напомним, ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри. Однако стороны так и не смогли договориться. О желании провести бой с Александр Тайсон заявил после того, как объявил о завершении карьеры. Говоря о поединке с украинцем, Фьюри дал понять, что передумал вешать перчатки на гвоздь.