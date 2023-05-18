$80.04-0.7386.50-1.08

Усик поддел Фьюри, изобразив его стремление избежать боя с ним

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав шуточное фото, демонстрирующее стремление чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри избежать поединка с ним.

Усик поддел Фьюри, изобразив его стремление избежать боя с ним
© Чемпионат.com

«Жадный животик, мы ещё увидимся!» — написал Усик.

Напомним, ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри. Однако стороны так и не смогли договориться. О желании провести бой с Александр Тайсон заявил после того, как объявил о завершении карьеры. Говоря о поединке с украинцем, Фьюри дал понять, что передумал вешать перчатки на гвоздь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий