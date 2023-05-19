Тренер по боксу высказался о шансах Ломаченко в бою с Хэйни

«Думаю, если Ломаченко не сможет нанести Хэйни удар, который причинит ему большой урон, то ночь для него сложится тяжёлым образом. У Хэйни отличный джеб, и он будет контролировать дистанцию. Поэтому Ломаченко придётся рискнуть. К тому же он меньше ростом. А вообще я убеждён, что Хэйни выиграет бой и будет в нём доминировать», — приводит слова Сантоса The Ring.