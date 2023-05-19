Мексиканец Альварес готов обойти запрет для проведения реванша с Биволом

Мексиканец Сауль Альварес может обойти запрет Всемирного боксерского совета (WBC) и провести реванш против россиянина Дмитрия Бивола в другом весе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель Альвареса.

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"У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес", - сказал собеседник агентства.

Ранее WBC заявил, что не санкционирует бой Альвареса и Бивола во втором среднем весе.

Бивол победил Альвареса весной прошлого года единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Ранее Альварес заявил, что хочет провести реванш осенью 2023 года.