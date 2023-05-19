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1 час назад

Мексиканский боксер Альварес готов обойти запрет для проведения реванша с Биволом

ТАСС

Мексиканец Сауль Альварес может обойти запрет Всемирного боксерского совета (WBC) и провести реванш против россиянина Дмитрия Бивола в другом весе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель Альвареса.

Мексиканец Альварес готов обойти запрет для проведения реванша с Биволом
Фото: СоцсетиСоцсети

"У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес", - сказал собеседник агентства.

Ранее WBC заявил, что не санкционирует бой Альвареса и Бивола во втором среднем весе.

Бивол победил Альвареса весной прошлого года единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Ранее Альварес заявил, что хочет провести реванш осенью 2023 года.

В активе 32-летнего россиянина, владеющего титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг), 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. 32-летний Альварес владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации, WBC, Всемирной боксерской организации и WBA во втором среднем весе. На его счету 58 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Бокс,Дмитрий Бивол,
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