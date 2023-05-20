Россиянин стал сильнейшим боксером в мире

Житель Екатеринбурга Магомед Курбанов стал самым сильным боксером в мире.

Как сообщает РЕН ТВ, новый титул спортсмен получил после победы над французом Мишелем Соро, поединок с которым прошел в начале мая.

Магомед Курбанов родился в Дагестане. За спортивную карьеру Магомед провел 25 боев и ни разу не проиграл. 13 поединков он закончил нокаутом.

Ранее "Свободная пресса" писала, что стало известно о смерти 22-летнего филиппинского боксера Кеннета Эгано. Спортсмен скончался после выигранного боя со своим соотечественником Джейсоном Факулариной от полученных травм.