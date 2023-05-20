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Спортсмен из Екатеринбурга признан самым сильным боксером в мире

После боя в Екатеринбурге житель среднеуральской столицы Магомед Курбанов возглавил международный рейтинг сильнейших боксеров.

Спортсмен из Екатеринбурга признан самым сильным боксером в мире
© globallookpress.com

Уральский спортсмен Магомед Курбанов получил титул самого сильного боксера в мире по версии рейтинга сайта Boxrec. В начале мая 2023 года он одержал победу над французским боксером Мишелем Соро. Курбанов продолжает расти и развиваться в качестве профессионального боксера, представляющего Россию в мировом спорте.

Напомним, что Магомед Курбанов - это известный российский боксер, родом из Дагестана, но сейчас проживающий в Екатеринбурге. Он начал заниматься боксом с раннего возраста и прошел длительную подготовку, чтобы стать профессиональным боксером в первой средней и средней весовых категориях. Спортсмен имеет серьезные достижения в боксе как на любительском, так и на профессиональном уровне. Является мастером спорта России в любителях и чемпионом по версии WBO International. Кроме того, не проиграл ни одного из 25 проведенных им боев, завершив 13 из них нокаутами.

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