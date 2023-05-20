Джон Джонс отреагировал на приглашение Тайсона Фьюри провести бой

«Вчера Тайсон написал, что не один мужчина, рождённый матерью, не сможет его побить, а теперь говорит, что я не смогу победить его в боксёрском ринге. Итак, я рад, что мы это прояснили. Ты только что сменил ритм быстрее, чем Трэвис Баркер (барабанщик группы Blink182. — Примечание «Чемпионата»). Это впечатляет», — написал Джон Джонс на своей страницы в социальных сетях.