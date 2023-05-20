Ломаченко выйдет на поединок с Хейни в перчатках с двумя флагами

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) выйдет на поединок за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) против американца Девина Хейни (29-0, 15 KO) в перчатках с двумя флагами.

Фото: WBA Boxing WBA Boxing

Ломаченко, в последние годы выступающий в перчатках фирмы Venum, заказал на своей паре изображения двух флагов – Украины и своего родного города Белгород-Днестровского.

Чемпионат.com