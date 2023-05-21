Команда Ломаченко подаст протест на результат боя с Хейни

Команда бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинского боксёра Василия Ломаченко собирается подать протест на результат боя с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе американцем Девином Хейни.

Бой Ломаченко с Хейни продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Стоит отметить, что двое из рефери отдали победу Хейни со счётом 115-113, а один — 116-112. Примечательно, что поединок проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а все судьи были американцами.