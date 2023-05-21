Команда Ломаченко подаст протест на результат боя с Хейни
Многие считают, что украинца засудили.
Команда бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинского боксёра Василия Ломаченко собирается подать протест на результат боя с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе американцем Девином Хейни.
Менеджер Ломаченко Эгис Климас, после оглашения результатов боя, заявил:
«Это самое большое ограбление средь бела дня! Безусловно, мы будем апеллировать, подадим протест».
Бой Ломаченко с Хейни продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Стоит отметить, что двое из рефери отдали победу Хейни со счётом 115-113, а один — 116-112. Примечательно, что поединок проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а все судьи были американцами.
Василий Ломаченко к 35 годам провёл 20 боёв на профессиональном ринге и одержал 17 побед при трёх поражениях.