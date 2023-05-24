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Василий Жиров включен в Зал Славы боевых искусств США

Казахстанский боксер Василий Жиров включен в Зал Славы боевых искусств США.

Казахстанский боксер Жиров включен в Зал Славы боевых искусств США
© sports.ru

Такую же награду получил и американский наставник казахстанца Телл Торренс. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

49-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.

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