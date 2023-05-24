Казахстанский боксер Жиров включен в Зал Славы боевых искусств США

Казахстанский боксер Василий Жиров включен в Зал Славы боевых искусств США.
Такую же награду получил и американский наставник казахстанца Телл Торренс. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.
49-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.
Sports.ru: главные новости
FIE отозвала у турнира по фехтованию на Европейских играх статус чемпионата Европы из-за проблем с визами для россиян и белорусов
Василий Жиров включен в Зал Славы боевых искусств США
Апостолос Циципас о том, что Стефанос был недоволен подсказками мамы в полуфинале в Риме: «Он не хотел показывать сопернику уязвимые стороны»