Названы гонорары Ломаченко и Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе

Стали известны гонорары, которые получат украинец Василий Ломаченко и американец Девина Хейни за очный поединок за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг). Их бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Как рассказал журналист ESPN US Майк Коппингер у себя в социальных сетях, Ломачеко заработает $ 3 миллиона, а Хейни получит $ 4 миллиона.

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При этом сообщается, что Хейни рискует получить штраф за толчок Ломаченко во время дуэли взглядов. Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.

В общей сложности Ломаченко провёл 20 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 нокаутом) и потерпел три поражения.