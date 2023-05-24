Команда Ломаченко направила жалобу на судейское решение в бою с Хейни

Украинский боксёр недоволен решением.
Менеджер украинского боксёра Василия Ломаченко Эгис Климас отправил письма в WBA, WBC, IBF и WBO. Он сообщил о намерении команды украинского боксёра обжаловать его поражение в поединке с американцем Девином Хейни. Кроме того, он просит, чтобы Ломаченко стал обязательным претендентом на все четыре титула в лёгком весе, чтобы иметь возможность провести реванш.
Напомним, поединок между Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Это третье поражение для 35-летнего Ломаченко в его карьере, ранее он проиграл Теофимо Лопесу из США и Орландо Салидо из Мексики.