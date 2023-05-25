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Хейни оштрафовали на $400 тысяч за толчок Ломаченко

Абсолютный чемпиона мира по боксу в легком весе американец Девин Хейни сообщил, что Комиссия штата Невада оштрафовала его на 400 тысяч долларов за толчок украинца Василия Ломаченко на взвешивании перед их поединком в Лас-Вегасе (США).

Хейни оштрафовали на $400 тысяч за толчок Ломаченко
© Матч ТВ

На прошлой неделе Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей.

— Уберите этого привилегированного больного неудачника из бокса, он по ходу дела придумывает оправдания своему поражению! Скажите комиссии вернуть мне мои 400 тысяч долларов за этот толчок! — написал Хейни на странице в Twitter.

Ранее стало известно, что представители Ломаченко подадут апелляцию на результат боя.

В активе 24 летнего Хейни 30 побед на профессиональном ринге. 35 летний Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

Прямые трансляции боксерских вечеров смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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