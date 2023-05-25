Хейни оштрафовали на $400 тысяч за толчок Ломаченко

Абсолютный чемпиона мира по боксу в легком весе американец Девин Хейни сообщил, что Комиссия штата Невада оштрафовала его на 400 тысяч долларов за толчок украинца Василия Ломаченко на взвешивании перед их поединком в Лас-Вегасе (США).