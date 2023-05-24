«Прими поражение как мужик и прекрати плакать». Хейни обратился к Ломаченко

«Ломаченко — больной неудачник! Уберите этого привилегированного неудачника из бокса! Он постоянно ищет отмазки. Прими поражение как мужик и прекрати плакать. Всё было подготовлено для твоей победы, но ты потерпел поражение. Верни мои 400 тысяч долларов, на которые я был оштрафован за толчок во время дуэли взглядов», — цитирует Хейни Boxing Scene.