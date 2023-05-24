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1 час назад

«Прими поражение как мужик и прекрати плакать». Хейни обратился к Ломаченко

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Американец устал от жалоб соперника.

«Прими поражение как мужик и прекрати плакать». Хейни обратился к Ломаченко
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Американский непобеждённый боксёр Девин Хейни дал комментарий после победы над украинцем Василием Ломаченко. Соперники встретились в Лас-Вегасе в ночь на 21 мая. Поединок завершился поражением украинца судейским решением.

«Ломаченко — больной неудачник! Уберите этого привилегированного неудачника из бокса! Он постоянно ищет отмазки. Прими поражение как мужик и прекрати плакать. Всё было подготовлено для твоей победы, но ты потерпел поражение. Верни мои 400 тысяч долларов, на которые я был оштрафован за толчок во время дуэли взглядов», — цитирует Хейни Boxing Scene.

Хейни идёт на серии из 30 побед. Американец не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере.

Ранее украинский боксёр раскритиковал судей за решение отдать победу Хейни.

Бокс,Василий Ломаченко,
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