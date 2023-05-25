Названа дата следующего поединка Усика

3 апреля Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика провести поединок против Дюбуа и дала спортсменам 30 дней для заключения контракта, однако они сорвали дедлайн. Промоутерские торги, назначенные организацией, выиграла команда украинца. Она разместила ставку в размере восемь миллионов долларов, в то время как сторона Дюбуа предложила 5,6 миллионов. Таким образом, Усик получит 75 процентов призовых за этот бой.