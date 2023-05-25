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Названа дата следующего поединка Усика

Названа дата следующего поединка украинского боксера Александра Усика. Об этом в Twitter сообщает Boxing Scene.

Названа дата следующего поединка Усика
© Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Усик сразится с 25-летним британцем Даниэлем Дюбуа. Бой должен пройти 12 августа в польском Вроцлаве.

3 апреля Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика провести поединок против Дюбуа и дала спортсменам 30 дней для заключения контракта, однако они сорвали дедлайн. Промоутерские торги, назначенные организацией, выиграла команда украинца. Она разместила ставку в размере восемь миллионов долларов, в то время как сторона Дюбуа предложила 5,6 миллионов. Таким образом, Усик получит 75 процентов призовых за этот бой.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе Дюбуа 19 побед и одно поражение.

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