Победителя Ломаченко оштрафовали на $400 тысяч за толчок соперника

Американский боксер Девин Хейни заплатит 400 тысяч долларов за толчок украинца Василия Ломаченко во время битвы взглядов накануне поединка.

В начале Хейни что-то сказал украинцу, а затем его сильно толкнул, из-за чего едва не завязалась потасовка.

«Прими свое поражение как мужчина и перестань плакать. Передай комиссии, пусть вернут мне мои 400 тысяч за этот толчок!» — написал Хейни в твиттере.

Хейни в поединке с Ломаченко защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версии WBC, WBA Super, IBF, WBO и The Ring в легком весе, одержав победу в 12-раундовом поединке единогласным судейским решением.

Впрочем, многие посчитали, что Ломаченко засудили.

Ранее сообщалось, что за бой Ломачеко получит за бой 3 млн долларов, а Хейни - 4 млн.