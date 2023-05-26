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Победителя Ломаченко оштрафовали на 400 тысяч долларов за толчок соперника

Американский боксер Девин Хейни заплатит 400 тысяч долларов за толчок украинца Василия Ломаченко во время битвы взглядов накануне поединка.

Победителя Ломаченко оштрафовали на $400 тысяч за толчок соперника
© globallookpress.com

В начале Хейни что-то сказал украинцу, а затем его сильно толкнул, из-за чего едва не завязалась потасовка.

«Прими свое поражение как мужчина и перестань плакать. Передай комиссии, пусть вернут мне мои 400 тысяч за этот толчок!» — написал Хейни в твиттере.

Хейни в поединке с Ломаченко защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версии WBC, WBA Super, IBF, WBO и The Ring в легком весе, одержав победу в 12-раундовом поединке единогласным судейским решением.

Впрочем, многие посчитали, что Ломаченко засудили.

Ранее сообщалось, что за бой Ломачеко получит за бой 3 млн долларов, а Хейни - 4 млн.

Хейни продлил свою победную серию до 30 боев, из них 15 завершил нокаутом. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

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