Безумный российский боец выбросил судью за канаты

Вячеслав Дацик решил кулаками доказать свою правоту. Лучше бы он этого не делал.

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Вячеслав Дацик получил широкую популярность в смешанных единоборствах благодаря трэшевым выходкам. На ранних этапах карьеры практически каждый поединок Рыжего Тарзана закачивался каким-нибудь беспределом.

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Дацик умудрялся находить приключения на ринге, когда даже не собирался проводить бой. Спонтанный поединок Вячеслава завершился дисквалификацией и дракой с рефери, которая потом переросла в массовую потасовку.

ЗАКОСИЛ ПОД ЗРИТЕЛЯ

В 2002 году на экранах российского телевидения появился весьма необычный проект. Программа «Бойцовский клуб», выходившая на канале MTV, предоставила музыкальным группам площадку для соревнований в умении махать кулаками. По задумке организаторов в каждом выпуске подразумевалось три поединка звёзд эстрады, а также два боя болельщиков.

Для первого звёздного противостояния пригласили знаменитые группы «Ленинград» и «Отпетые мошенники». Первоначально всё шло по задумке организаторов. Но планы подпортил Вячеслав Дацик, оказавшийся на этом мероприятии в компании семи друзей. Со слов Эрика Кайбышева, молодые люди пошли туда просто, чтобы посмотреть на звёздных исполнителей, так как у них был бесплатный вход.

Неожиданно для всех Вячеслав вызвался на поединок поклонников. Дацик вышел биться на ринг за «Отпетых мошенников». Уже тогда в его активе была победа над будущим чемпионом UFC Андреем Орловским. Соперником Рыжего Тарзана стал обычный студент.

«Я ПЕРЧАТКИ ПЕРВЫЙ РАЗ НАДЕЛ»

Вячеслав эпично вышел на ринг. Он порвал на груди выданную организаторами футболку. Хорошо, что Дацик практически не бил оппонента, превратив бой в клоунаду. Он лишь уворачивался от размашистых ударов соперника и кривлялся. Только под занавес первого раунда он разок выбросил фирменную «колхозочку», но попал лишь вскользь. А в перерыве Дацик продолжил строить из себя неопытного новичка.

— Я бить не умею, я перчатки первый раз надел, — сказал ведущей Вячеслав.

После паузы Рыжий Тарзан продолжил дурачиться, а вот соперник бросил его на настил борцовским приёмом. После этого Дацик стал вести себя ещё безобразней, симулируя пошатывания как после нокдауна.

В конце концов, эта клоунада надоела судье, и он остановил поединок, дисквалифицировав Вячеслава. Бойцу это крайне не понравилось. Он подошёл к рефери и стал высказывать претензии, а потом и вовсе врезал судье. Но Дацик нарвался не на того. Оказалось, что перед ним был профессиональный боксёр, который не только устоял, но и достойно ответил.

Завязалась драка. Вячеслав после нескольких пропущенных ударов схватил судью и выкинул за пределы ринга. Потасовка приобрела массовый характер, которая правда быстро успокоилась.

— Мы хотели подсорвать шоу. Там бои зрителей устраивали, а потом, когда увидели, что происходит в зале, начали маяковать судье, мол, тормози, тут кипиш. Что-то банда не то замыслила, — объяснил неприглядный поступок Дацик в интервью Sport24.