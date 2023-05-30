Ломаченко не верит в реванш с Хейни

«Мне кажется, что его никогда не будет. Реванша не случится, потому что, полагаю, они напуганы. Уверен, он боится, ведь он знает, что проиграл. Его отец понимает, что произошло. Хотя если он заботится о наследии, то должен провести реванш. Даже обязан. Он нужен ему, а не мне. Если ты настоящий мужчина, то должен согласиться на реванш», — сказал Ломаченко на канале ESNEWS в YouTube.