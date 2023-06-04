Усик: Ломаченко ограбили в бою с Хейни

«7-5, такой счёт я насчитал. Я уверен, что Ломаченко ограбили в бою с Хейни. Победа была за ним, это просто такое судейство, дали дорогу молодым. Должно быть немного уважения к тем парням, которые боксировали много лет и дарили классные бои болельщикам. Думаю, Василий действительно заслужил эту победу и статус абсолютного чемпиона мира», — сказал Усик в интервью Seconds Out.