Промоутер Уоррен назвал украинца Усика жадным и обвинил его в нежелании драться

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, поделился мнением об украинском супертяжеловесе Александре Усике.
По его словам, из-за жадности Усик сорвал бой за титул абсолютного чемпиона мира, который был намечен на 29 апреля.
«Я уже много раз повторял, что единственная цель Александра Усика — заработать как можно больше денег в Саудовской Аравии. Я его за это не виню.
Но после этого не надо упрекать Тайсона Фьюри в жадности. Именно по причине денег Усик не хотел драться с Фьюри в Великобритании», — приводит слова Уоррена Talksport.
Напомним, что свой последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа.