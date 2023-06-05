Промоутер Уоррен назвал украинца Усика жадным и обвинил его в нежелании драться

«Я уже много раз повторял, что единственная цель Александра Усика — заработать как можно больше денег в Саудовской Аравии. Я его за это не виню.



Но после этого не надо упрекать Тайсона Фьюри в жадности. Именно по причине денег Усик не хотел драться с Фьюри в Великобритании», — приводит слова Уоррена Talksport.