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Промоутер Уоррен назвал украинца Усика жадным и обвинил его в нежелании драться

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, поделился мнением об украинском супертяжеловесе Александре Усике.

Промоутер Уоррен назвал украинца Усика жадным и обвинил его в нежелании драться
© Газета.Ru

По его словам, из-за жадности Усик сорвал бой за титул абсолютного чемпиона мира, который был намечен на 29 апреля.

«Я уже много раз повторял, что единственная цель Александра Усика — заработать как можно больше денег в Саудовской Аравии. Я его за это не виню.

Но после этого не надо упрекать Тайсона Фьюри в жадности. Именно по причине денег Усик не хотел драться с Фьюри в Великобритании», — приводит слова Уоррена Talksport.

Напомним, что свой последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа.

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