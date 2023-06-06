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Бивол: Бокс будет жить – люди всегда друг другу хотели набить морду

Российский боксер Дмитрий Бивол, отвечая на вопрос, каким будет его вид спорта через 100 лет, предположил, что изменения будут незначительными.

Дмитрий Бивол: Бокс будет жить – люди всегда друг другу хотели набить морду
© Спорт день за днем

«Я очень надеюсь на то, что бокс будет жить. Может, он не будет как-то сильно развиваться. Все-таки у нас не технический вид спорта, где нужна какая-то машина или обувь специальная – коньки или лыжи, с помощью которых можно сильно шагнуть вперед. Но, образно говоря, будут меняться актеры в этом большом театре, и людям будет интересно», – сказал Бивол, отвечая на вопросы клиентов букмекерской компании Olimpbet.

Бивол отметил, что бокс не требует вложений в то, чтобы начать им заниматься. В этом виде спорта практически исключены затраты на дополнительные приспособления для занятий. Он отнес бокс к простым видам спорта.

«Легкая атлетика та же – люди всегда будут бегать, это будет интересно. Или плавание. Это простые виды спорта. Бокс я отношу к ним же. Да, у нас перчатки меняются, но смысл тот же. Я надеюсь, он будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду, ха-ха. Или уметь постоять за себя», – пошутил Бивол.

Биволу 32 года. Ему принадлежит пояс супер-чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе. В 2022 году Бивол защитил звание чемпиона в боях против мексиканцев Сауля «Канело» Альвареса и Хильберто Рамиреса.

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