Дмитрий Бивол: Бокс будет жить – люди всегда друг другу хотели набить морду

«Я очень надеюсь на то, что бокс будет жить. Может, он не будет как-то сильно развиваться. Все-таки у нас не технический вид спорта, где нужна какая-то машина или обувь специальная – коньки или лыжи, с помощью которых можно сильно шагнуть вперед. Но, образно говоря, будут меняться актеры в этом большом театре, и людям будет интересно», – сказал Бивол, отвечая на вопросы клиентов букмекерской компании Olimpbet.