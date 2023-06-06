Дмитрий Бивол: Бокс будет жить – люди всегда друг другу хотели набить морду

Бивол: Бокс будет жить – люди всегда друг другу хотели набить морду
Российский боксер Дмитрий Бивол, отвечая на вопрос, каким будет его вид спорта через 100 лет, предположил, что изменения будут незначительными.
«Я очень надеюсь на то, что бокс будет жить. Может, он не будет как-то сильно развиваться. Все-таки у нас не технический вид спорта, где нужна какая-то машина или обувь специальная – коньки или лыжи, с помощью которых можно сильно шагнуть вперед. Но, образно говоря, будут меняться актеры в этом большом театре, и людям будет интересно», – сказал Бивол, отвечая на вопросы клиентов букмекерской компании Olimpbet.
Бивол отметил, что бокс не требует вложений в то, чтобы начать им заниматься. В этом виде спорта практически исключены затраты на дополнительные приспособления для занятий. Он отнес бокс к простым видам спорта.
«Легкая атлетика та же – люди всегда будут бегать, это будет интересно. Или плавание. Это простые виды спорта. Бокс я отношу к ним же. Да, у нас перчатки меняются, но смысл тот же. Я надеюсь, он будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду, ха-ха. Или уметь постоять за себя», – пошутил Бивол.
Биволу 32 года. Ему принадлежит пояс супер-чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе. В 2022 году Бивол защитил звание чемпиона в боях против мексиканцев Сауля «Канело» Альвареса и Хильберто Рамиреса.