Бывшая жена Бивола рассказала о жизни после развода с российским боксером
Екатерина Бивол, бывшая супруга российского боксера Дмитрия Бивола, рассказала о жизни после развода с чемпионом мира по версии WBA (Super) в полутяжелом весе.
О разводе с 32 летним спортсменам Екатерина объявила в апреле. Пара познакомилась, когда спортсмену было 16 лет. В браке они воспитывали двух сыновей.
— Ты всё еще с чемпионом?
— Нет, он ушел от меня.
— Как долго вы не вместе?
— Уже два месяца, но эмоционально — четыре.
— Как пережить развод?
— Я пошла к психологу за несколько месяцев до расставания. Чувствовала, что всё плохо. Это меня спасло.
— У вас есть свой бизнес? Кто вас обеспечивает?
— Я думаю, не секрет, что всё нажитое в браке делится пополам?
— Как ваш самый смелый поступок в жизни?
— Отпустила мужа, не стала удерживать.
— Не грустно? Без Димы уже привыкли?
— А к чему привыкать? Я всегда минимум половину года была одна. За последний год мы не виделись десять месяцев. К чему привыкать? К одиночеству? Я к нему очень привыкла. Бывает грустно моментами, но думала, что будет хуже. Я оказалась гораздо сильнее, чем думала. Я прям удивлена.
Его бои больше не являются моей проблемой. Я буду всегда поддерживать его карьеру в боксе. Он — самый лучший! Я желаю ему всего наилучшего в его карьере.
— Как он мог от вас уйти?
— Я сама удивлена, потому что не было какой то серьезной причины разрывать отношения. Мне кажется, через год я это уже не вспомню, потому что причина незначительная, просто какой то бред. Знаете, наверное, от всех можно уйти. Но для меня самое важное, что я прожила счастливые 16 лет с этим человеком и ни о чем не жалею, даже о самом плохом. Я благодарна своей судьбе за это и за детей. Если честно, я наконец то счастлива быть собой, — рассказала Бивол во время общения с подписчиками в социальных сетях.
В активе Бивола 21 победа (11 — нокаутом) на профессиональном ринге. Россиянин после побед над мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом был признан лучшим боксером 2022 года по версии многих изданий и организаций, в частности по версии WBA. Также его назвали лучшим эксперты «Матч ТВ».