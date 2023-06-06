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Усик ответил на вопрос о проведении поединка с россиянином

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Koloseum ответил на вопрос о проведении поединка с россиянином.

Усик ответил на вопрос о проведении поединка с россиянином
© Lenta.ru

Спортсмен заявил, что в данный момент не согласился бы на такой поединок, и не может себе этого представить.

«Я и сам бы этого не хотел. Вообще-то я даже не думаю об этом. Там не с кем боксировать», — подчеркнул он.

3 апреля Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика провести поединок против британца Даниэля Дюбуа. Бой должен пройти 12 августа в польском Вроцлаве. Промоутерские торги, назначенные организацией, выиграла команда украинца. Таким образом, Усик получит 75 процентов призовых за этот бой.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе Дюбуа 19 побед и одно поражение.

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