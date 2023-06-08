Известный промоутер Арум заявил, что не хочет поддерживать Россию

«В WBC уже давно озвучили свою позицию по недопуску россиян и такая точка зрения мне очень близка. Поэтому я не собираюсь работать и организовывать бой Бивола с Бетербиевым любой ценой. Вы можете сказать, что Бетербиев россиянин, но нет, это не совсем так. Он 14 лет живёт в Канаде, у него канадский паспорт. Так что представляет он Канаду. Не хочу хоть каким-то образом поддерживать Россию и аплодирую главе WBC Маурисио Сулейману за его позицию», — приводит слова Арума Boxing247.