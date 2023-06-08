Ковалев может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC

Российский боксер Сергей Ковалев может провести титульный бой против шведа Баду Джека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в команде Ковалева.

"Есть вероятность, что Сергей получит бой против Баду Джека. Такая возможность есть", - сказал собеседник агентства.

Джеку 39 лет, он владеет титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 28 побед (17 нокаутом), 3 поражения и 3 ничьих.