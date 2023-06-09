Майк Тайсон назвал лучшего боксера в мире

«Теренс Кроуфорд — лучший боец в мире, но он не может продать пять тысяч билетов. А есть Райан Гарсия, медийный парень, который собирает полную арену», — приводит слова Тайсона Boxing Social со ссылкой на его выступление на канале Joe Budden TV в YouTube.