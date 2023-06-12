Бивол отреагировал на слова промоутера, который отказался делать бои из-за гражданства

«Меня это не волнует вообще! Честно говоря, это выглядит смешно! Потому что Бетербиев — тоже россиянин. Почему его разрешают драться, а мне — нет? Хорошо, он живет в Канаде. А я родился в Киргизии, и что? Если ты родился в Киргизии, ты — гражданин Киргизии. В любой момент я могу приехать туда и сделать паспорт. Еще я провел много времени в США. В прошлом году я был в России меньше четырех месяцев. Это не та проблема, из-за которой бой может не состояться», — сказал Бивол.