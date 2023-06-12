Россиянин Бивол отреагировал на слова промоутера, который отказался делать бои из-за гражданства
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол в интервью на YouTube-канале Boxing News отреагировал на слова промоутера Боба Арума, который не захотел организовывать титульный бой против россиянина Артура Бетербиева.
«Меня это не волнует вообще! Честно говоря, это выглядит смешно! Потому что Бетербиев — тоже россиянин. Почему его разрешают драться, а мне — нет? Хорошо, он живет в Канаде. А я родился в Киргизии, и что? Если ты родился в Киргизии, ты — гражданин Киргизии. В любой момент я могу приехать туда и сделать паспорт. Еще я провел много времени в США. В прошлом году я был в России меньше четырех месяцев. Это не та проблема, из-за которой бой может не состояться», — сказал Бивол.
Россиянин дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Бивол остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.
6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.