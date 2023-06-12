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Россиянин Бивол отреагировал на слова промоутера, который отказался делать бои из-за гражданства

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол в интервью на YouTube-канале Boxing News отреагировал на слова промоутера Боба Арума, который не захотел организовывать титульный бой против россиянина Артура Бетербиева.

Бивол отреагировал на слова промоутера, который отказался делать бои из-за гражданства
© Мир бокса

«Меня это не волнует вообще! Честно говоря, это выглядит смешно! Потому что Бетербиев — тоже россиянин. Почему его разрешают драться, а мне — нет? Хорошо, он живет в Канаде. А я родился в Киргизии, и что? Если ты родился в Киргизии, ты — гражданин Киргизии. В любой момент я могу приехать туда и сделать паспорт. Еще я провел много времени в США. В прошлом году я был в России меньше четырех месяцев. Это не та проблема, из-за которой бой может не состояться», — сказал Бивол.

Россиянин дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Бивол остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

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