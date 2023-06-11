Чемпионка мира по боксу пришла на церемонию взвешивания топлес

Чемпионка мира IBF Чернека Джонсон пришла с голой грудью на взвешивание перед боксерским поединком. Об этом сообщает MMA Mania.

Взвешивание происходило накануне в Лондоне. Джонсон встала на весы с голой грудью, покрытой белой краской. Она имитировала топ.

28-летняя новозеландка Джонсон – чемпионка мира IBF во втором легчайшем весе. Она взвешивалась перед поединком с претенденткой на титул, британкой Элли Скотни.

Последний бой Чернека провела против Сьюзи Рамадан в октябре 2022 года и одержала победу единогласным решением судей.

На ее счету 15 побед (шесть нокаутом) и одно поражение.

В соцсетях Джонсон имеет никнейм Sugar Neekz, она известна тем, что продвигает свою страницу в соцсети OnlyFans, где разрешена порнография.