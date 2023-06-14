Президент IBA: проблемы Международной ассоциации бокса связаны с людьми в руководстве МОК

Проблемы Международной ассоциации бокса (IBA) связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом рассказал президент IBA Умар Кремлев , комментарий которого в среду приводит пресс-служба организации.

"Нам важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике или провокациям, - сказал Кремлев. - У IBA нет проблем ни с МОК, ни с олимпийским движением в целом. Наши проблемы связаны с несколькими людьми в руководстве МОК, которые отдают предпочтение личным интересам и предубеждениям, а не благополучию спорта".

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом комитет выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.