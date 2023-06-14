Бивол оценил шансы Альвареса и Бенавидеса в возможном бою

«Это интересный бой. Думаю, шансы 50 на 50. Бенавидес совсем не лёгкий соперник. Он может создать Канело много проблем.



Мой бой с Бенавидесом? Он мог бы получиться отличным. Почему бы и нет? Но моя цель — драться за пояса. Я не хочу давать кому-то шансов. Я хочу, чтобы мне дали шанс подраться за мою цель», — сказал Бивол на канале FightHype.com в YouTube.