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Бивол оценил шансы Альвареса и Бенавидеса в возможном бою

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном поединке между американцем Дэвидом Бенавидесом и мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению Бивола, оба спортсмена имеют равные шансы на победу.

Бивол оценил шансы Альвареса и Бенавидеса в возможном бою
© Чемпионат.com

«Это интересный бой. Думаю, шансы 50 на 50. Бенавидес совсем не лёгкий соперник. Он может создать Канело много проблем.

Мой бой с Бенавидесом? Он мог бы получиться отличным. Почему бы и нет? Но моя цель — драться за пояса. Я не хочу давать кому-то шансов. Я хочу, чтобы мне дали шанс подраться за мою цель», — сказал Бивол на канале FightHype.com в YouTube.

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