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Тайсон Фьюри: «Надеюсь скоро объявить о большом бое, готовлю свои жировые складки»

Тайсон Фьюри обещает анонсировать бой, который состоится летом 2023 года.

Тайсон Фьюри обещает летний бой
© Sports.ru

«Надеюсь очень скоро объявить о большом бое. Следите за новостями. Я усердно работаю в спортзале, готовлюсь к лету – качаю пресс, или, как я говорю, жировые складки.

Но они помогли мне 33 раза подряд, так что это не имеет значения. Оставайтесь на связи. Большие новости скоро», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

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