Тайсон Фьюри обещает летний бой

«Надеюсь очень скоро объявить о большом бое. Следите за новостями. Я усердно работаю в спортзале, готовлюсь к лету – качаю пресс, или, как я говорю, жировые складки.



Но они помогли мне 33 раза подряд, так что это не имеет значения. Оставайтесь на связи. Большие новости скоро», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.