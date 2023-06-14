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Украинский боксер заявил о желании подраться с россиянами

Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Украинский боксер заявил о желании подраться с россиянами
© Lenta.ru

«Я хотел бы с ними обоими сразиться на самом деле. Поэтому с кем будет возможность подраться первым, с тем и буду боксировать», — заявил спортсмен.

Он подчеркнул, что рассчитывает на оба поединка.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

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В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.

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