Международная ассоциация бокса дисквалифицировала двух россиян

Российские боксеры Артем Галямов и Надирхан Загидов были дисквалифицированы на два года на основании информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом ТАСС в четверг сообщили в Международной ассоциации бокса.

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Срок дисквалификации обоих боксеров истечет 8 мая 2024 года, у них также были аннулированы результаты, достигнутые в период с 16 мая 2012 года по 8 мая 2022 года.

Как сообщил ТАСС тренер Галямова Алексей Мезенцев, боксер завершил карьеру шесть лет назад, причиной ухода из спорта стала усталость. В апреле 2012 года он стал победителем юношеского первенства России в весовой категории до 52 кг.

Боксер из Дагестана Загидов, в том же 2012 году выигравший золото юношеского первенства России в весовой категории до 48 кг, в 2019 году перешел в смешанные единоборства.