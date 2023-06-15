Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO

Звёздный казахстанский боксёр Геннадий Головкин принял решение отказаться от титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии IBO, сообщает BoxingScene.

© Чемпионат.com

Это был последний пояс, которым владел казахстанец и на данный момент неизвестно о планах Головкина по продолжению карьеры.

Стоит отметить, что ранее в этом году Головкин также отказался от титулов чемпиона по версии WBA и IBF.

Свой последний поединок Геннадий Головкин провёл в сентябре прошлого года с мексиканским боксёром Саулем «Канело» Альваресом, который защищал титулы чемпиона в суперсреднем весе по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF. Канело выиграл по итогам 12 раундов единогласным решением судей.