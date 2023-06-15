Отец Фьюри: пока Усик не снимет видео с извинениями, он не получит бой с Тайсоном

«30% гонорара было чересчур много для Усика, но он всё равно мог заработать $17 млн за бой на «Уэмбли». Это показывает, какой он трус и лгун. Он будет драться с Дюбуа за гроши, Тайсон же готов драться с кем угодно, если в этом есть смысл с точки зрения бизнеса.



Пока Усик не снимет видео с извинениями, не расскажет правду о срыве боя, он не получит бой с Тайсоном. Дело не в деньгах, а в том, что нельзя обманывать публику», — сказал Фьюри-старший в интервью Seconds Out.