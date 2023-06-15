$84.32+0.6891.07+0.68

Отец Фьюри: пока Усик не снимет видео с извинениями, он не получит бой с Тайсоном

Джон Фьюри, отец непобеждённого британского боксёра, чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, высказался о срыве поединка своего сына с украинцем Александром Усиком.

Отец Фьюри: пока Усик не снимет видео с извинениями, он не получит бой с Тайсоном
© Чемпионат.com

«30% гонорара было чересчур много для Усика, но он всё равно мог заработать $17 млн за бой на «Уэмбли». Это показывает, какой он трус и лгун. Он будет драться с Дюбуа за гроши, Тайсон же готов драться с кем угодно, если в этом есть смысл с точки зрения бизнеса.

Пока Усик не снимет видео с извинениями, не расскажет правду о срыве боя, он не получит бой с Тайсоном. Дело не в деньгах, а в том, что нельзя обманывать публику», — сказал Фьюри-старший в интервью Seconds Out.

Напомним, бой Фьюри с Усиком мог состояться весной этого года, но стороны не сошлись в финансовых условиях.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители