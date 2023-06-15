Экс-чемпион мира Поветкин: больше за Усика я не болею

«Политические заявления Усика? Я честно скажу, я его знаю… Вернее, знал с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора, какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. В общем, не знаю. Могу сказать так, что я за него больше не болею», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».