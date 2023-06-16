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Гвоздик рассказал, почему Бивол и Альварес не договорились о реванше

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о причинах, которые тормозят договорённость россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса о реванше.

Гвоздик рассказал, почему Бивол и Альварес не договорились о реванше
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«Насколько я знаю, Канело хочет боксировать в 175 фунтах, а Бивол – в 168. Это логично, потому что Бивол же не крупный полутяж. Он 168 без проблем сделает, и он это знает. Только в 168 он свой пояс на кон не ставит, а возможность у него есть выиграть четыре пояса и стать абсолютным чемпионом. То же самое и в случае с Канело: если они боксируют в 175 фунтах, то он в случае неудачи остаётся абсолютным чемпионом, но может забрать титул WBA. Вот они бодаются, где боксировать.

Думаю, если бы Канело дал ему возможность боксировать в 168 фунтах, то они бы уже подписали контракт. Сегодня по аудитории Бивол и близко не Канело, поэтому я не думаю, что они пойдут на их условия. С другой стороны, Канело проиграл первый бой, у него есть эго, он мачо. Посмотрим, что случится», — сказал Гвоздик на канале «СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА» в YouTube.

Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.

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