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Константин Цзю о победе сына нокаутом над Окампо: все было пошагово

Бывший боксер Константин Цзю высказал мнение о победе своего сына Тима над мексиканцем Карлосом Окампо, передает "Чемпионат".

Константин Цзю высказался о победе сына над Окампо
© Газета.Ru

"Все было пошагово. Тим не бросился. Есть такая вещь, которая называется "инстинкт убийцы". Он должен находиться в момент, когда чувствуешь, что с соперником не все в порядке", - сказал Цзю-старший.

Цзю успешно провел защиту титула чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. На счету Цзю 23 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. Окампо одержал 34 победы при трех поражениях. Цзю дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В своем активе он имеет победы над бывшими чемпионами мира Джеффом Хорном и Тони Харрисоном. Бой между Цзю и Окампо мог не состояться из-за укуса собаки. Инцидент произошел 27 мая. Боксер перенес операцию на предплечье.

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