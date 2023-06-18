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Костя Цзю оценил шансы сына в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Костя Цзю, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе, предположил, что у его сына, австралийского боксера Тима Цзю, есть шансы на победу над американцем Джермеллом Чарло. Об этом пишет РИА «Новости».

Костя Цзю оценил шансы сына в бою за звание абсолютного чемпиона мира
© РИА Новости

Ранее в воскресенье, 18 июня, Тим защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO, одолев мексиканца Карлоса Окампо. После победы в бою Цзю-младший вызвал австралийца на бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO

По данным агентства, встреча должны была произойти в январе 2023 года, однако поединок был отложен из-за того, что американец сломал руку.

Костя Цзю отметил, что не следует «сбрасывать со счетов чемпиона». Он добавил, что исход поединка будет зависеть от целого ряда факторов. В частности, от морального настроя, качества подготовки, различных неожиданных ситуаций.

В настоящее время «шансы у обоих бойцов равные», резюмировал Цзю-старший.

Ранее Костя Цзю прокомментировал победу сына над Окампо. Он заметил, что Тим допустил ряд ошибок, но в целом победа является «шикарной».

По его мнению, молодому боксеру удалось обуздать агрессию, взять ее под контроль и технично победить противника.

В активе Тима Цзю 23 победы подряд (в том числе 15 - нокаутом) и ни одного поражения.

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