«Этот маленький кролик не хочет драться с ним» — отец Тайсона Фьюри об Усике
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри больше не ставит бой с Александром Усиком своей главной целью, отметил отец британского боксера.
— Этот маленький кролик не хочет драться с Тайсоном. Он пытается убить двух зайцев одним выстрелом. Настроить общественность против Тайсона — с чем они хорошо справились, потому что публика в любом случае ненормальная. А еще рассчитывает, что саудовцы заплатят ему ненормальную сумму за этот бой. Что ж, у меня для тебя новость — ты будешь долго ждать этого. Если он не расскажет правду о том, что он сделал, боя никогда не будет. Он должен извиниться за попытку обмануть публику, — приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.
Ранее было объявлено, что бой Усика и Фьюри, который должен был пройти 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, отменен. Сторона украинского боксера заявила, что британец выдвинул «неприемлемые требования».
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