«Этот маленький кролик не хочет драться с ним» — отец Тайсона Фьюри об Усике

— Этот маленький кролик не хочет драться с Тайсоном. Он пытается убить двух зайцев одним выстрелом. Настроить общественность против Тайсона — с чем они хорошо справились, потому что публика в любом случае ненормальная. А еще рассчитывает, что саудовцы заплатят ему ненормальную сумму за этот бой. Что ж, у меня для тебя новость — ты будешь долго ждать этого. Если он не расскажет правду о том, что он сделал, боя никогда не будет. Он должен извиниться за попытку обмануть публику, — приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.