Американский боксер раскритиковал Усика за то, что тот долго не проводил боев

Американский боксер в супертяжелом весе Кристофер Лавджой в своих соцсетях выступил с критикой в адрес украинца Александра Усика , который долгое время не проводит бои.

"У этого мелкого скользкого ублюдка Усика по-прежнему нет боя? Его нужно лишить титулов. Через 60 дней будет целый год с момента его последнего поединка. Позор. В то же время "Калифорнийский Гризли" проведет третий поединок в этом году и уже положил больше миллиона на свой счет", - написал Лавджой.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель этого года. Переговоры о бое шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовую сторону поединка. Для Усика это могла быть уже вторая защита титулов. Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ранее отец боксера Фьюри назвал фаворита боя между Дюбуа и Усиком.