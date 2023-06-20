МОК резко осудил заявление президента Международной ассоциации бокса

"Разжигание ненависти и оскорбительные выражения в адрес лиц, работающих в МОК, которые просто выполняют свои профессиональные обязанности, и в адрес Международного олимпийского комитета как организации просто неприемлемы. Обвинения в их адрес в том, что они "покрывают преступления", являются крайне дискредитирующими. Более того, призыв к "расстрелу" человека, ранее связанного с организацией, - это формулировка, которой нет места в спорте или в любой нормальной цивилизованной дискуссии", - говорится в заявлении.