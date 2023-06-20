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Президента Ангарской федерации бокса ранили в перестрелке

Президент Ангарской федерации бокса Александр Ракислов получил ранения грудной клетки и обеих ног в перестрелке. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Президента Ангарской федерации бокса ранили в перестрелке
© ТАСС

По данным телеканала, инцидент произошел утром 20 июня в кафе Coffee Like в Ангарске. Ракислов находился в заведении с другом Оганезем Туманяном. Через какое-то время в кафе зашел 33-летний спортивный функционер Василий Мурачев. Между ним и Ракисловым произошел конфликт, во время которого первый достал пистолет и открыл стрельбу по оппоненту.

В результате инцидента Ракислов получил травматическое и огнестрельное ранения грудной клетки и обеих ног. Также в конфликте пострадал Туманян, который с ножом бросился на Мурачева и нанес ему несколько ударов. Функционер же в ответ несколько раз выстрелил в него. От полученных травм Туманян скончался, врачам не удалось его спасти.

После перестрелки Мурачев скрылся с места инцидента на Toyota Land Cruiser белого цвета и без номеров. В итоге машину нашли возле одной из больниц, куда функционер попал с ножевыми ранениями.

На данный момент полицейские выясняют все детали произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.

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