Тайсон Фьюри рассказал, какой бой в карьере был для него самым сложным

«Я думаю, это третий бой с Уайлдером. У нас с Деонтеем была трилогия и наш третий поединок был, пожалуй, самым сложным боем в моей карьере. Мы тогда оба вышли на настоящую войну с намерениями уничтожать. Он дважды отправил меня на настил, я сделал это с ним три раза и завершил всё нокаутом в 11-м раунде. Адский бой», — приводит слова Фьюри DAZN.