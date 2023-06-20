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Тайсон Фьюри рассказал, какой бой в карьере был для него самым сложным

Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером самым сложным в своей карьере.

Тайсон Фьюри рассказал, какой бой в карьере был для него самым сложным
© чемпионат.сом

«Я думаю, это третий бой с Уайлдером. У нас с Деонтеем была трилогия и наш третий поединок был, пожалуй, самым сложным боем в моей карьере. Мы тогда оба вышли на настоящую войну с намерениями уничтожать. Он дважды отправил меня на настил, я сделал это с ним три раза и завершил всё нокаутом в 11-м раунде. Адский бой», — приводит слова Фьюри DAZN.

Фьюри и Уайлдер впервые встретились на ринге в декабре 2018 года и тогда их поединок завершился вничью. В феврале 2020 года Тайсон выиграл нокаутом в седьмом раунде. Трилогия состоялась в октябре 2021 года.

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