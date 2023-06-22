Фьюри исключил бой с Джоном Джонсом по правилам MMA

На самом деле это все начал комментатор UFC Джо Роган. Как гром среди ясного неба, не было и речи о том, чтобы я или Джон вообще дрались. Джон отличный парень, возможно, лучший боец MMA. Роган сказал: «О, если Тайсон Фьюри войдет в комнату с Джоном Джонсом, он будет абсолютно разбит вдребезги». Он не говорил о поединке ММА или боксерском поединке, он сказал про то, что Фьюри не выйдет из комнаты. Потом Джон что-то сказал, я что-то сказал.