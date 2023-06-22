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Фьюри исключил бой с Джоном Джонсом по правилам MMA

Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что никогда не был сторонником организации его боя с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом по правилам MMA, что активно обсуждается в СМИ и представителями единоборств.

Фьюри исключил бой с Джоном Джонсом по правилам MMA
© Reuters

— Честно говоря, все эти разговоры о том, что мы с Джоном Джонсом боремся в клетке, абсолютно нелепы. Почему я вообще должен мечтать о том, чтобы выйти в клетку, бороться и все такое? Это не мое.

На самом деле это все начал комментатор UFC Джо Роган. Как гром среди ясного неба, не было и речи о том, чтобы я или Джон вообще дрались. Джон отличный парень, возможно, лучший боец MMA. Роган сказал: «О, если Тайсон Фьюри войдет в комнату с Джоном Джонсом, он будет абсолютно разбит вдребезги». Он не говорил о поединке ММА или боксерском поединке, он сказал про то, что Фьюри не выйдет из комнаты. Потом Джон что-то сказал, я что-то сказал.

Никогда не было разговоров о том, что я собираюсь пойти в клетку с Джоном Джонсом. Ни за что. Дело было в том, что я предложил Джону: «Если ты хочешь выйти на боксерский ринг и заработать немного реальных денег, тогда приходи и сразись со мной». Но шансы на то, что я выйду на бой ММА равно нулю, — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

Ранее в этом месяце Фьюри заявил в прямом эфире в социальных сетях, что UFC уже отправил ему официальное предложение провести бой с Джонсом.

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