Стал известен возможный участник боксерского супертурнира в Саудовской Аравии

«Ходят разговоры о том, что Чисора тоже в деле. Поговаривают, что в рамках шоу будет ещё и третий бой в тяжёлом весе. Это может быть поединок Дерека против Фрэнсиса Нганну. Думаю, это именно то, чего хотят инвесторы из Саудовской Аравии», — сказал Хирн на YouTube-канале MMAFightingonSBN.