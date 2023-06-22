Валуев прокомментировал решение МОК по IBA

Валуев: «Другое решение МОК по IBA было бы чудом, все шито белыми нитками»
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что признание Международной ассоциации бокса (IBA) отозвано ожидаемо и названные экономические причины на самом деле скрывают за собой политический посыл.
Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в четверг принял решение о лишении признания IBA.
— Это неприятно, но предсказуемо. В нынешней ситуации, если бы мы увидели другое решение по IBA, это было бы чудом. Я уже говорил много раз. В принципе было понятно, какими будут итоги голосования. Все настолько шито белыми нитками. Принцип не мытьем, так катаньем. Повторяться не хочется. Будут использованы любые, абсолютно любые способы, чтобы максимально отстранять российских спортсменов и функционеров. Прекрасно знаете, что совершенно немыслимое расследование хотят анонсировать относительно представителей нашего Олимпийского комитета, в том числе Елены Исинбаевой, это анонсировано. Решение по федерации — не было бы причины, придумали бы. Истинная причина в политической плоскости, но придумали, что это причина экономического характера, что это финансовые злоупотребления, но все эти замечания были высказаны, когда Кремлев еще не возглавлял IBA, и эти причины были устранены, — сказал Валуев «Матч ТВ».
В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания по экономическим причинам и в силу управленческого кризиса в организации. МОК выдвинул требования о реформах в организации, которая была отстранена от проведения олимпийского боксерского турнира на Играх в Токио.