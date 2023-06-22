Валуев прокомментировал решение МОК по IBA

— Это неприятно, но предсказуемо. В нынешней ситуации, если бы мы увидели другое решение по IBA, это было бы чудом. Я уже говорил много раз. В принципе было понятно, какими будут итоги голосования. Все настолько шито белыми нитками. Принцип не мытьем, так катаньем. Повторяться не хочется. Будут использованы любые, абсолютно любые способы, чтобы максимально отстранять российских спортсменов и функционеров. Прекрасно знаете, что совершенно немыслимое расследование хотят анонсировать относительно представителей нашего Олимпийского комитета, в том числе Елены Исинбаевой, это анонсировано. Решение по федерации — не было бы причины, придумали бы. Истинная причина в политической плоскости, но придумали, что это причина экономического характера, что это финансовые злоупотребления, но все эти замечания были высказаны, когда Кремлев еще не возглавлял IBA, и эти причины были устранены, — сказал Валуев «Матч ТВ».