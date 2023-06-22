Международная ассоциация бокса может оспорить в суде лишение признания МОК

Международная ассоциация бокса (IBA) оставляет за собой право оспорить в суде лишение признания Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

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"IBA оставляет за собой право обратиться в суд по факту лишения признания", - сказал собеседник агентства.

В четверг сессия МОК приняла решение о лишении статуса признания IBA.

В 2019 году Международный олимпийский комитет временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.