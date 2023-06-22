Боксер Рахман рассказал, за счет чего Усик может нокаутировать Фьюри

Американский боксер Хасим Рахман считает, что украинец Александр Усик заставит британца Тайсона Фьюри устать, а затем отправит его в нокаут. Таким мнением он поделился в разговоре с Fight Hype.

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«Усик будет драться в рваном темпе все 12 раундов, и однажды Фьюри просто выдохнется. И тогда Александр, вероятно, отправит Фьюри в нокаут», — сказал Рахман.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель этого года. Переговоры о бое шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовую сторону поединка.

Для Усика это могла быть уже вторая защита титулов.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).