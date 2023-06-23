Сауль Альварес анонсировал следующий бой
Абсолютный чемпион во втором среднем весе, мексикаец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что следующий его поединок состтоится в сентябре, а противостоять ему будет из бойцов Premier Boxing Champions Эла Хэймона.
«Сделка завершена. Увидимся в сентябре», — написал Альварес.
Предполагается, что бой состоится 16 сентября на Дент независимости Мексики.
Напомним, Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил казахстанского ветерана Геннадия Головкина и закрыл поражение от российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.
Чемпионат.com: главные новости