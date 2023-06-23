Названы следующий соперник Сауля Альвареса и дата боя

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес подписал контракт с Premier Boxing Champions на три боя. 16 сентября он проведёт поединок с американцем Джермаллом Чарло. Об этом информирует Boxing247.

Напомним, Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил казахстанского ветерана Геннадия Головкина и закрыл поражение от российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола. На счету Сауля 63 боя, он одержал 59 побед (39 побед нокаутом), потерпел два поражения, и ещё два поединка с его участием завершились вничью.